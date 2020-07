Superenalotto di oggi, 21 luglio 2020: i numeri vincenti del concorso n.69 (Di martedì 21 luglio 2020) Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è … L'articolo Superenalotto di oggi, 21 luglio 2020: i numeri vincenti del concorso n.69 Leggi su unduetre

CorriereCitta : #Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì #21luglio 2020: i numeri vincenti di oggi - controcampus : #Lotto #SuperEnalotto #10eLotto #estrazione numeri vincenti ?? - ALBERTA18793746 : RT @Dariioebasta: @SardoneSilvia Veramente sono più di quelli che erano in previsione (se poi riascoltiamo le vostre previsioni abbiamo vin… - Dariioebasta : @SardoneSilvia Veramente sono più di quelli che erano in previsione (se poi riascoltiamo le vostre previsioni abbia… - zazoomblog : Estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi Martedi 14 Luglio 2020 – VIDEO - #Estrazioni #Lotto #Superenalotto -