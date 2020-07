Simeone: da Regione Lazio nessuna risposta su ampliamento per Rida Ambiente (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “ampliamento per la Rida Ambiente: dall’ingegner Flaminia Tosini non abbiamo avuto risposte. Nella seduta telematica odierna della commissione Rifiuti, convocata su mia richiesta relativamente alla vicenda dell’aumento dello stoccaggio concesso alla societa’ Rida Ambiente di Aprilia, devo innanzitutto constatare con rammarico la grave assenza dell’assessore Massimiliano Valeriani, che di fatto preferisce sfuggire dalle proprie responsabilita’.” “Nel merito devo registrare che la dirigente delle Politiche Ambientali della Regione, Flaminia Tosini, non ha fornito risposte esaurienti ai dubbi e agli interrogativi posti sull’intero iter procedurale. A mio parere un provvedimento che ha come scopo principale se non unico ... Leggi su romadailynews

Fondi – Il capogruppo di FI in Regione, Giuseppe Lazio, replica a quanto affermato dal candidato sindaco di Fondi, Raniero De Filippis (leggi qui). “La città di Fondi non ha bisogno di un nuovo ospeda ...

Roma, 9 lug. (askanews) - "Trasparenza e difesa nell'esclusivo interesse del territorio e dei cittadini sono sempre stati l'unica, imprescindibile premessa, alle posizioni che ho assunto in merito a q ...

