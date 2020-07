Se un prete celebra nozze gay (Di martedì 21 luglio 2020) Giannino della Frattina Non c'è più religione. Perché quando si comincia a rotolare giù dalla china, si sa dove si comincia. Ma non si sa mai dove si va a finire Non c'è più religione. Perché quando si comincia a rotolare giù dalla china, si sa dove si comincia. Ma non si sa mai dove si va a finire. Forse all'inferno, se tocca vedere un parroco che si fa consegnare la fascia tricolore da un sindaco per unire in matrimonio due omosessuali. Nulla in contrario, ovviamente, alle consuetudini intime e soprattutto di vita delle due novelle spose, Francesca 38 anni e Beatrice di 50. Superato ormai anche il tabù di due persone dello stesso sesso che si scambino le fedi nuziali, ma almeno crocifissi, tonache e acqua santa lasciamoli in chiesa. Così, tanto per continuare ad avere qualche punto di riferimento in ... Leggi su ilgiornale

Parroco sposa due donne | subito dopo si dimette | critiche feroci

In provincia di Viterbo un parroco sposa due donne su delega del sindaco, poi formalizza le proprie dimissioni. La cosa suscita discussioni da ambienti conservatori.

