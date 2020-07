Saldi al via in Campania, De Luca: Apertura anticipata per dare respiro al commercio (Di martedì 21 luglio 2020) “Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei Saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”. Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo Saldi al via in Campania, De Luca: Apertura anticipata per dare respiro al commercio proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

«Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l'inizio dei saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potrà ...

