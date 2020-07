Riciclo cellulari esausti, Pulcini: ringrazio ragazzi di Va a fa’n bene per iniziativa ecosostenibile (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – Venerdì 10 luglio, presso il Borgo ragazzi Don Bosco di via Prenestina 468, è stato presentato un importante progetto ecosostenibile da parte dell’Associazione promotrice (“Va a fa ‘n bene) sostenuto anche dall’Amministrazione del V Municipio. Si tratta di un progetto che prevede il recupero e Riciclo di cellulari esausti che potranno essere lasciati in appositi contenitori che verranno posti nelle sedi del Municipio e nelle sedi dei presidi culturali pubblici del territorio. Si tratta di un’iniziativa sostenuta da i ragazzi di Va a fa’n bene, una realtà, presente sul territorio, costituita da giovani che si impegnano a riqualificare e rispondere ai bisogni del ... Leggi su romadailynews

