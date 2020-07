Questo è bravo Consiglio europeo: un successo per Giuseppe Conte (Di martedì 21 luglio 2020) Si ricorderà quando andò al suo primo Consiglio europeo, due anni fa. Più o meno deriso daglj altri leader europei. Che erano molto scettici per cosa rappresentava e per i suoi atteggiamenti personali, una sorta di ultimo arrivato che per un “semplice” titolo di professore pensava chissà che. Poi, nel tempo, le cose sono cambiate. Non solo dal punto di vista politico, con forze europeiste a sostegno del governo. Ha imparato anche lui, di volta in volta, a come stare al tavolo. Il successo che lo porterà alla storia fra i presidenti italiani è di queste ore. Giuseppe Conte ha, insieme ad altri certamente ma con un ruolo da protagonista, portato il Consiglio europeo a prendere decisioni strategiche fondamentali. Che ... Leggi su noinotizie

renatobrunetta : Conte fa ricco Benetton: con questo Governo un'#autostradadibugie! #Aspi Bravo @giorgiomule! ???????????? - CarloCalenda : Bravo non dimenticare. E prima di scrivere altre leggerezze ricorda questo: in Italia il 10% circa dei cittadini so… - antoruotolo : Bravo, traguardo unico nella storia del calcio italiano. In Europa, invece, questo traguardo li porta nell'olimpo d… - ilSaggiatoreEd : Ed è così che voglio darvi una buona nuova: 'Mad in Italy. Manuale del trash italiano 1980-2020' di questo bravo ra… - lorenzodalai : RT @marieta99044909: Economia Serve: Conte a casa Casaleggio fuori dalle istituzioni Sostituire gli incapaci grillini che stanno nel Minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo bravo Questo è bravo Noi Notizie TIFOSI: "Rispetto per la Salernitana! Il Crotone ha giocato in 12, cronaca casalinga di DAZN"

Riportiamo di seguito il pensiero del Salerno Club 2010 capitanato dal presidente Salvatore Orilia e da tanti soci ancora indignati per la pessima direzione del signor Prontera a Crotone. Lo storico g ...

BRAVO BEPPE, SALVEZZA IN ANTICIPO: ORA 4 GARE PER ORGOGLIO E DIGNITÀ. PANCHINA: IN POLE JURIC E GIAMPAOLO. MARANGON E FIORENTINA SI DICONO ADDIO

Non è una notte da caroselli rumorosi con clacson impazziti, ma è comunque un momento importante. La salvezza della Fiorentina, adesso matematica, è una cosa seria perché lo sport è la metafora della ...

Riportiamo di seguito il pensiero del Salerno Club 2010 capitanato dal presidente Salvatore Orilia e da tanti soci ancora indignati per la pessima direzione del signor Prontera a Crotone. Lo storico g ...Non è una notte da caroselli rumorosi con clacson impazziti, ma è comunque un momento importante. La salvezza della Fiorentina, adesso matematica, è una cosa seria perché lo sport è la metafora della ...