Processo Eni-Shell-Nigeria, chiesti otto anni per Descalzi e Scaroni (Di martedì 21 luglio 2020) Processo Eni-Shell-Nigeria, chiesti otto anni per Descalzi e Scaroni. Attesa la sentenza nelle prossime ore. MILANO – otto anni per Claudio Descalzi e Paolo Scaroni. E’ questa la richiesta, come riportato dall’Ansa, avanzata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale per il Processo Eni-Shell-Nigeria. La Procura, inoltre, ha chiesto anche la confisca di un miliardo e 92 dollari, la cifra che sarebbe stata data per ottenere i diritti di esplorazione del blocco petrolifero. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

