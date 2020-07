NVIDIA GeForce RTX 3080 sarà il 20% più veloce di NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti? (Di martedì 21 luglio 2020) Mancano circa due mesi all'anteprima ufficiale delle nuove schede video NVIDIA di nuova generazione (l'annuncio è previsto per il 17 settembre), quindi ora è il momento più fertile per i vari rumor. E secondo le ultime indiscrezioni, le prestazioni di NVIDIA GeForce RTX 3080 saranno del 20% in più rispetto alle prestazioni di GeForce RTX 2080 Ti.Queste informazioni sono state pubblicate da un utente di Twitter che però non ha fornito nessun dato che conferma la sua teoria. Allo stesso tempo, le prime voci avevano indicato più o meno lo stesso guadagno in termini di prestazioni, quindi i nuovi dati sono in linea con quelli precedenti. Se la ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA GeForce NVIDIA GeForce GTX 1650, avvistata una terza variante della GPU Tom's Hardware Italia ASUS: disponibili nuovi laptop ProArt StudioBook

La gamma completa di ProArt StudioBook sfrutta le funzionalità delle GPU NVIDIA® Quadro e GeForce RTX™, tra cui ray tracing in tempo reale e accelerazione dell’IA, soddisfacendo le esigenze dei ...

Schermi calibrati e GPU Quadro: ProArt StudioBook è il notebook perfetto per chi crea video in mobilità

A cambiare, però, è la scheda grafica, sempre Nvidia. In questo modello Asus propone una GeForce RTX 2060. Questo modello condivide con il Pro anche l’ottimo schermo, e la dotazione di 32GB di RAM.

