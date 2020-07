Modica, nei bar le voci su Boccadirosa. Tamponi difficili e spunta un contagiato (Di martedì 21 luglio 2020) Valentina Raffa Peruviana 54enne, paese terrorizzato. Non soltanto per il virus... «Chi? Ah sì, la signorina straniera che faceva il mestiere più antico del mondo in una casa del centro storico. Sì, l'ho sentito dire. Per il resto, che ne so io?». «Ah boh. Così dicono che la signorina peruvianafosse di facili costumi e che avesse preso in affitto una casa al quartiere San Paolo. Pare che la lista dei clienti sia lunga. Posso dire questo. Poi di questa storia non so niente. Chi siano questi frequentatori non lo so». Eppure nei bar di Modica, la bella cittadina barocca del cioccolato in provincia di Ragusa, non si parla d'altro e, tra un pettegolezzo e l'altro, le indagini della polizia locale hanno dato i loro frutti e sono saltati fuori due clienti. Il primo, sottoposto a tampone, è risultato ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Modica nei Razza: "Stiamo ricostruendo i contatti con la escort di Modica. Non possiamo permetterci nuove chiusure& Giornale di Sicilia Coronavirus Sicilia, Razza: “Stiamo ricostruendo i contatti della escort di Modica”

Coronavirus, Razza: «Stiamo dando la caccia ai clienti della escort di Modica»

