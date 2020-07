Milan:Pioli rinnova fino al 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un matrimonio annunciato quello tra Ralf Rangnick e il Milan. Un matrimonio che avrebbe visto il suo inizio tra poco più di tre settimane. Un matrimonio che avrebbe dato il via all’ennesima rivoluzione in casa Milan. Non sarà così. La notizia che i tifosi rossoneri aspettavano forse vedrà la sua ufficialità questa notte. Dalla Germania, considerano Rangnick in piena trattativa per il rinnovo con il Lipsia. Un rinnovo che esclude un suo approdo in rossonero alla fine della stagione. Uno dei motivi del mancato arrivo dell’austriaco a Milano ha un nome ed un cognome: Stefano Pioli. Il tecnico sembra aver convinto la dirigenza rossonera (Gazidis) che è lui l’uomo giusto per la panchina rossonera. La vittoria di questa sera contro il Sassuolo è la ... Leggi su sport.periodicodaily

