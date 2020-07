Le previsioni meteo di mercoledì 22 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 22 luglio – Al Nord addensamenti compatti interesseranno i rilievi alpini. Al Centro cielo in prevalenza sereno, ampi soleggiamenti al Sud. Le previsioni meteo di mercoledì 22 luglio – Giornata all’insegna del bel tempo al Centro e al Sud. Al Nord condizioni di marcata instabilità sulle Alpi. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle Alpi con rovesci anche a carattere temporalesco Condizioni in sensibile peggioramento sulle Alpi, con rovesci anche a carattere temporalesco che dalla sera interesseranno anche le pianure del Piemonte e della Lombardia. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno ... Leggi su newsmondo

