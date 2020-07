Ilva, l’indagine sull’ex procuratore di Taranto e il suo rapporto con Amara. Bonelli: “Chiesi al Csm di intervenire, nessuno ha mai risposto” (Di martedì 21 luglio 2020) “Un anno fa, dopo l’avviso di garanzia che la Procura di Messina inviò al procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, ho chiesto al Consiglio superiore della magistratura di sospenderlo dalle sue funzioni: non solo non è stato fatto, ma nessuno ha mai risposto a quella richiesta”. È la denuncia di Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi che nel capoluogo ionico è stato anche candidato a sindaco per l’ala ambientalista. Dopo l’arresto di Capristo e i nuovi sviluppi dell’indagine di Potenza sulla gestione dell’affaire Ilva dell’ex procuratore, Bonelli annuncia una nuova azione per fare luce sulla vicenda che ancora presenta troppi lati oscuri. “A luglio dello scorso anno, poche ore dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

