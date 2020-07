Il tuo fisico è il tuo destino? I somatotipi (Di martedì 21 luglio 2020) La rubrica "Agnelli Vegetali" ci porta a scoprire la storia di William Herbert Sheldon e dei somatotipi da lui ideati. di Gianluca Liva I somatotipi sono un sistema di classificazione delle caratteristiche morfologiche e fisiche dell'essere umano. Questa classificazione biotipologica stabilisce l'appartenenza di un individuo – in base al sua aspetto – a un preciso somatotipo. Le pratiche per misurare e valutare il corpo umano risalgono all'antichità, ma è solo a partire (...) - Scienza e Tecnologia / Salute, Scienza, , Corpo umano, Ricerca scientifica Leggi su feedproxy.google

Il tuo fisico è il tuo destino? I somatotipi

La rubrica "Agnelli Vegetali" ci porta a scoprire la storia di William Herbert Sheldon e dei somatotipi da lui ideati. I somatotipi sono un sistema di classificazione delle caratteristiche morfologich ...

