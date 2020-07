Fuori Beretta: alcuni riferimenti nel video di Massimo Pericolo (Di martedì 21 luglio 2020) Nuova traccia per Massimo Pericolo, rapper (e non trapper) tra più abili delle nuove generazioni (anche se ormai ha ottenuto la ribalta da un po’ e considerando come corre il tempo non possiamo più definirlo un emegente). Si chiama Beretta e vede Massimo Pericolo cantare nuovamente su un beat dei Crookers. Non ci soffermiamo in questa occasione sul testo (comunque interessante) ma sul video, molto apprezzato dai fan. Perché è un video colmo di easter eggs (e magari non abbiamo colto nemmeno tutti i riferimenti): Di seguito ve ne proponiamo alcuni, tratti dai commenti e dal nostro acuto spirito d’osservazione A 1:24 Massimo Pericolo – stavolta ... Leggi su nonsolo.tv

beretta_gio : RT @Moonlightshad1: Quelli dell'estintore possono passare oltre i miei tweet, perché tanto li blocco. Quelli che dopo 19 anni a proposito d… - beretta_gio : @tesaluto @oceanerazzurro @gadlernertweet si parlava di #RecoveryFound e tu tiri fuori i palloncini? - beretta_gio : RT @Fra17DeS: @beretta_gio @MarinaCelestePR @GHINODITACCO18 Io credo che ormai siano la maggioranza, ma oltre all'aspetto numerico, che già… - Fra17DeS : @beretta_gio @MarinaCelestePR @GHINODITACCO18 Io credo che ormai siano la maggioranza, ma oltre all'aspetto numeric… - beretta_gio : RT @serenel14278447: Ho una mamma di 100 anni in una RSA e non la vedo di persona da quasi 6 mesi, perché la direttrice ha paura delle denu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori Beretta MASSIMO PERICOLO il nuovo singolo "BERETTA" fuori il venerdì 17 luglio Newsic Traffico di droga da Giugliano al Casertano, arrestate 7 persone nel blitz

Traffico di droga da Giugliano al Casertano, arrestato il capo e 6 membri del gruppo. Stamattina i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio GIP del ...

Alex Zanardi a Villa Beretta: il centro di cura del Lecchese specializzato nella riabilitazione ha ospitato anche Bossi

E' una struttura di eccellenza, con un centro di bioingegneria, dedicato alla medicina riabilitativa di chi ha subito ictus, gravi lesioni cerebrali o midollari, e di chi soffre di malattie neuromusco ...

Traffico di droga da Giugliano al Casertano, arrestato il capo e 6 membri del gruppo. Stamattina i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio GIP del ...E' una struttura di eccellenza, con un centro di bioingegneria, dedicato alla medicina riabilitativa di chi ha subito ictus, gravi lesioni cerebrali o midollari, e di chi soffre di malattie neuromusco ...