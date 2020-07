De Luca: “Da oggi via ai saldi in anticipo per dare respiro al commercio” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. SiamoConvinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”. E’ quanto dichiarato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo Campania, dopo la decisione di anticipare ad oggi la partenza dei saldi, inizialmente prevista per il 1° agosto. L'articolo De Luca: “Da oggi via ai saldi in anticipo per dare respiro al commercio” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

