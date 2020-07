Crescono i contagi in ufficio: a giugno quasi 50mila. Ma è infortunio sul lavoro? (Di martedì 21 luglio 2020) Aumentano i contagi sul posto di lavoro: secondo gli ultimi dati Inail, tra fabbrica e ufficio alla data del 30 giugno sono 49.986 gli infetti, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Mentre se si guarda ai contagi le più colpite sono le donne: il 71,6% con un’ età media di 47 anni. Ma il contagio è da intendersi come infortunio sul lavoro? Al momento la questione rimane aperta. Dando uno sguardo al territorio, la Lombardia resta la regione più colpita, con oltre un terzo dei casi ... Leggi su huffingtonpost

L_Economia : Crescono i contagi da coronavirus sul lavoro. Ecco i dati - infoitsalute : Coronavirus, Bassetti: «A me i numeri sembrano incoraggianti e invece? Cosa dicono i mass media? Crescono i contagi… - SilenzieFalsita : Coronavirus, Bassetti: «A me i numeri sembrano incoraggianti e invece? Cosa dicono i mass media? Crescono i contagi… - redazionetmag : Crescono i contagi sul lavoro Sono 965 casi in più, secondo il report nazionale dell’Inail. Il totale sale così a… - Ossmeteobargone : RT @AnsaLiguria: Coronavirus: in Liguria crescono i contagi, nessuna vittima. 23 nuovi casi, scende a 27 il numero dei ricoverati (-1) #ANS… -