Cosa sono i ‘rebates’ (Di martedì 21 luglio 2020) Cosa sono i rebates, come nascono e perché sono venuti alla ribalta in occasione della trattativa europea sul Recovery fund. Sui ‘rebates’ si è giocata buona parte della partita europea sul Recovery fund. Nel corso della trattativa tra Italia e Olanda, tanto per nominare solo i capitani delle formazioni, sono diventati una sorta di merce di scambio e hanno avuto un peso rilevante nella contrattazione che ha portato all’accordo finale. Parlamento EuropeoRebates, Cosa sono I rebates sono tecnicamente i rimborsi. Nello specifico degli accordi europei si intendono le restituzioni di parte dei fondi versati versati da un Paese all’Ue. Il meccanismo del rebate nasce con Margaret Thatcher, che lamentandosi dell’aumento ... Leggi su newsmondo

Treccani : I linguisti generali e i glottologi non sono dei grammar nazi, ma degli studiosi al servizio della collettività. Pe… - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - davidealgebris : Si. Hai dato €3 miliardi ai Benetton e ti sei preso €8miliardi di debito. Tutto pagato dagli Italiani. Distrutto cr… - ale_baruffaldi : Dirò solo questa cosa: se Fecè è felice io sono felice ?? - CalanniLoris : @Manuel_Solinas @Clezia90039499 @Einhell79 @GiuseppeConteIT @AlbertoBagnai Grandi nel senso che purtroppo hanno tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sono "Vaccino Oxford, bene i primi dati. Ora speriamo nella terza fase di sperimentazione". Intervista a Matteo Bassetti

“I dati del vaccino di Oxford, almeno quelli emersi dalle prime due fasi, ci dicono che c’è stata una risposta immunitaria molto forte. Ci auguriamo che anche nella terza fase, quella immediatamente p ...

Banche europee a sconto in Borsa: sono da comprare?

Banche europee a sconto in Borsa. Sul serio. Mai le banche europee sono state così a sconto sui loro valori storici. E’ una vera novità. Neanche nel peggior momento della crisi finanziaria del 2008 lo ...

“I dati del vaccino di Oxford, almeno quelli emersi dalle prime due fasi, ci dicono che c’è stata una risposta immunitaria molto forte. Ci auguriamo che anche nella terza fase, quella immediatamente p ...Banche europee a sconto in Borsa. Sul serio. Mai le banche europee sono state così a sconto sui loro valori storici. E’ una vera novità. Neanche nel peggior momento della crisi finanziaria del 2008 lo ...