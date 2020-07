Cosa prevede l’accordo raggiunto in Europa sul recovery fund (Di martedì 21 luglio 2020) (foto: Stephanie Lecocq/Pool/Afp/Getty Images)I capo di stato e di governo europei, dopo cinque giorni di Consiglio, hanno raggiunto l’accordo sull’istituzione di Next Generation Ue, il fondo che servirà come stimolo per la ripresa economica dei paesi della zona euro colpiti dalla crisi innescata dalla diffusione del coronavirus. Ad annunciarlo per primo è stato il presidente del Consiglio europeo su Twitter Charles Michel, con un laconico “deal!”. Sono seguite poi le reazioni dei vari leader, come il premier italiano Giuseppe Conte che ha parlato di “giornata storica per l’Europa e l’Italia”. In questi termini si sono espressi anche il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sono state superate le divergenze con il ... Leggi su wired

Il fondo sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2021, ma potrà essere utilizzato per finanziare progetti già avviati nel febbraio del 2020 (il famoso ponte agognato dall’Italia). Per pot ...

