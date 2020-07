Corrotti: illegittime assunzioni amici di Zingaretti (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Dalla sentenza del Consiglio di Stato che dichiara illegittimi i ben 48 incarichi esterni voluti dal presidente Zingaretti potrebbero esserci conseguenze molto preoccupanti alla Corte dei Conti con il rischio di un danno erariale da 10 milioni di euro. L’ennesima beffa per i cittadini del Lazio, costretti a subire le voglie fuori legge di Zingaretti per sistemare sempre gli amici del Pd, con stipendi dai 120mila ai 180mila euro, tra cui configurerebbe anche Carmelo Tulumello ancora oggi alla guida della Protezione Civile nonostante i disastri compiuti durante l’emergenza sanitaria con il caso mascherine”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega in Regione Lazio. Leggi su romadailynews

