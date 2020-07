Calcio: dietrofront Fonseca,con Spal convocato anche Zaniolo (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - Nicolò Zaniolo rientra nella lista dei convocati per la trasferta della Roma in casa della Spal. Il giovane talento, escluso in un primo momento dal tecnico Paulo Fonseca perché ... Leggi su corrieredellosport

SiracusaliveTV : Calcio eccellenza: clamoroso dietrofront, il Palazzolo disputerà l' eccellenza, sarà derbissimo con il Siracusa -… - PASQUINO753AC : RT @Angie35613025: Sulla revoca delle concessioni ad autostrade LA LEGA fa dietrofront Scusate,ma mentre il pupazzo verde sfilava sul nuovo… - TinaRengo : RT @Angie35613025: Sulla revoca delle concessioni ad autostrade LA LEGA fa dietrofront Scusate,ma mentre il pupazzo verde sfilava sul nuovo… - ElyCoss : RT @Angie35613025: Sulla revoca delle concessioni ad autostrade LA LEGA fa dietrofront Scusate,ma mentre il pupazzo verde sfilava sul nuovo… - Jenni79430950 : RT @Angie35613025: Sulla revoca delle concessioni ad autostrade LA LEGA fa dietrofront Scusate,ma mentre il pupazzo verde sfilava sul nuovo… -