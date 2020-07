Vomero, segue la preda in pizzeria per rubargli lo scooter (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo Operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per furto Vittorio Nardelli, 48enne del posto già noto. I militari , durante il servizio, transitando in via San Domenico hanno incrociato il Nardelli e un suo complice a bordo di due scooter. Alla loro vista, sono scappati invertendo repentinamente la direzione di marcia cercando di dileguarsi tra le strade del quartiere. Scatta un breve inseguimento. Nardelli viene bloccato mentre il complice riesce a fuggire. Da primi accertamenti i Carabinieri hanno constatato che lo scooter con il quale viaggiava il 48enne era stato rubato poco prima in via Luca Giordano all’ignara vittima a cui gli è stato restituito dopo averlo rintracciato all’interno di una pizzeria a cenare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vomero segue Chiusure notturne su Tangenziale di Napoli e A3 dal 23 al 26 giugno Vesuvio Live Napoli, movida violenta in via Scarlatti: baby gang con le mazze da baseball rapina due ragazzini

Il raid è premeditato. I cinque giovanissimi tra i quindici e i sedici anni sono bene organizzati. Ognuno di loro impugna una mazza di legno. Scelgono le loro vittime lungo via Scarlatti, al Vomero, a ...

Napoli: basta ai cambi di toponimo e alla toponomastica fai da te!

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione del Vomero, per dire basta ai cambi di toponimo di strade e piazze di Napoli, con la proposta addiritt ...

Il raid è premeditato. I cinque giovanissimi tra i quindici e i sedici anni sono bene organizzati. Ognuno di loro impugna una mazza di legno. Scelgono le loro vittime lungo via Scarlatti, al Vomero, a ...Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione del Vomero, per dire basta ai cambi di toponimo di strade e piazze di Napoli, con la proposta addiritt ...