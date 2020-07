Valeria Marini non mi sposo e poi spara a zero su Antonella Elia (Di lunedì 20 luglio 2020) L’attrice Valeria Marini è stata ospite del programma “Ogni mattina” e ha smentito le voci di un imminente matrimonio con il fidanzato Gianluigi Martino e non si sa se la mamma Gianna Orrùè felice di questa unione: Marini: “Non mi sposo. E’ un bel ragazzo, mi ama, è simpatico. Lavoriamo assieme. Abbiamo un bellissimo rapporto. E’ una bravissima persona. Non mi piace fare gli annunci sulla mia vita privata. Ho sofferto tanto, ho sbagliato, ho commesso degli errori. Non ho ascoltato i consigli di mia mamma. La vita è fatta di scelte giuste e sbagliate. Ci sono modi per sistemare le cose”. Prima di scattare una foto ricordo con i due padroni di casa, Alessio Viola ed Adriana Volpe, la Marini si è voluta togliere qualche ... Leggi su musicaetesti.myblog

BellarkeEndgam3 : @shadowsbangtan @ansiaisthebest @giulsmorley se fossi valeria marini non sarei qui a parlare con te sicuramente ahaahahah - MondoTV241 : Non finisce la polemica tra Valeria Marini e Antonella Elia: 'Ha rovinato il programma' #antonellaelia… - fefebaraonda : RT @biddiolina: #ultimora Valeria Marini compie 28 anni. - justriccardo : @ismylifeajoke_ Valeria Marini - behchedirebbi_ : Raga sto malino ma perché mi viene fuori che guarda le mie storie Valeria Marini ncia facc -