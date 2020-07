Torna dal Canada e va a Montecitoro, la deputata Pd Francesca La Marca rivela: “Niente quarantena perché sono una parlamentare” (Di lunedì 20 luglio 2020) La parlamentare del Pd Francesca La Marca rivela: “Niente quarantena perché sono deputata” sono destinate a far discutere le parole della deputata del Pd Francesca La Marca, la quale ha rivelato di non aver fatto la quarantena, di rientro dal Canada, perché “parlamentare”. A raccontare la vicenda è stato Il Giornale, mentre il Corriere della Sera ha cercato conferme intervistando la deputata del Pd, eletta nella circoscrizione esteri. Francesca La Marca, infatti, nata a Toronto e, a causa del lockdown, è rimasta tre mesi bloccata. Il 12 luglio ha deciso di ... Leggi su tpi

A Pozzuoli una donna guarita dal Covid-19 torna positiva dopo mesi

Ultime Notizie dalla rete : Torna dal Monte Urano “da paura”: torna dal 20 al 25 luglio l'Horror Festival Vivere Fermo Il bimbo di dieci anni scampato ai massacri che vuole tornare a casa: "Vi racconto la storia di un figlio"

Traduzioni in decine di Paesi e grande successo per il libro scritto dall'educatore e autore Fabio Geda insieme ad Enaiatollah Akbari, costretto a scappare dall'Afghanistan e giunto in Italia al ...

Dzeko e quegli abbracci con Lukaku: l'Inter torna alla carica con la Roma?

Al fischio finale i due bomber si sono salutati con affetto. Chissà che non sia il preludio per ritrovarsi compagni di squadra nella prossima stagione... 20 luglio - 00:09 - Milano È stato uno dei tor ...

