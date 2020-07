"Staccati da Corona o ti lascio. E lei se n'è andata". Lele Mora, una confessione dolorosa su Fabrizio (Di lunedì 20 luglio 2020) "O ti stacchi da Corona o ti lascio”. Non la ascoltai e lei cambiò manager": le parole di Simona Ventura dette a Lele Mora ritornano a galla in un'intervista che l'agente dei vip rilascia al quotidiano L'Arena. Così riavvolge il nastro e racconta la sua amicizia con Fabrizio Corona (che considera come un figlio). Rewind. Fabrizio e Lele si sono conosciuti 22 anni fa, nel 1998. "Gli ho insegnato tante cose belle, lui ha fatto tante cose brutte", racconta l'agente dei vip. "Molto furbo. Non intelligente, ma brillante", continua. Affetto da smania di protagonismo e bramosia di denaro". Secondo le indiscrezioni trapelate sui giornali, Lele avrebbe regalato all'ex re dei paparazzi otto auto ... Leggi su liberoquotidiano

"O ti stacchi da Corona o ti lascio”. Non la ascoltai e lei cambiò manager": le parole di Simona Ventura dette a Lele Mora ritornano a galla in un’intervista che l’agente dei vip rilascia al ...

"O ti stacchi da Corona o ti lascio". Non la ascoltai e lei cambiò manager": le parole di Simona Ventura dette a Lele Mora ritornano a galla in un'intervista che l'agente dei vip rilascia al ...