Ricciardi: “Se i focolai crescono di numero e volume potremmo non riuscire a tenerli sotto controllo” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va”, c’è il pericolo “di fare la fine della Catalogna o di Israele. Se i focolai crescono di numero e volume c’è il rischio di non riuscire più a tenerli sotto controllo. Allora potrebbe capitare di dover creare delle zone rosse anche in luoghi di villeggiatura dove si finirebbe per restare intrappolati. Per questo meglio darsi tutti una regolata“. Queste le dichiarazioni senza mezzi termini rilasciate alla Stampa da parte di Walter Ricciardi, Presidente della Federazione ... Leggi su sportface

