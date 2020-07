Reddito di Cittadinanza non speso: da luglio l'INPS lo rivuole (Di lunedì 20 luglio 2020) ... del 2 marzo 2020 l'ha resa attuativa a partire dal mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020 dello stesso decreto. L 'ultimo giorno di luglio ... Leggi su traderlink

VittorioSgarbi : #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo u… - Mov5Stelle : Oltre 1,2 milioni di famiglie italiane, tra aprile 2019 e la fine di giugno 2020, hanno avuto accesso a Reddito e P… - ricpuglisi : Rammento altresì che i prepensionamenti di #Quota100 erano in 'quota Lega', mentre il reddito di cittadinanza era i… - albertocaldana : RT @galatacla: 'Forme legali di solidarietà sociale... dalla previdenza al sussidio di disoccupazione, fino alle derive tragico-parodistich… - Il_Centro : #Abruzzo #20luglio #lunedi #Guardiadifinanza #falsopovero #Lanciano : ricava 120mila euro l'anno di affitti, prend… -

Le vertenze simbolo di Whirlpool e Jabil sono purtroppo solo la punta dell’iceberg. Ma la recessione causata dal Covid-19 ha colpito la regione molto più pesantemente e in profondità con effetti devas ...«L’altro giorno — racconta l’assessore — ci ha telefonato una signora, è da sola, ha una bambina, un reddito di cittadinanza da 300 euro al mese e la casa in affitto. Se non vogliamo che ...