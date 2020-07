Pioli: “La mia eredità sarà la mentalità. Non siamo in riserva” (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla vigilia del match contro il Sassuolo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. “Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. siamo quarti in classifica guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera. E’ un lungo periodo ed è un segnale che la squadra sta dando anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all’altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa”. Cosa lascia in eredità alla prossima stagione? “La mentalità, la voglia di fare la partite, la voglia di provare ad essere padroni delle partite e la consapevolezza delle proprie qualità. C’è più fiducia, sappiamo superare i momenti difficili delle partite perché abbiamo più ... Leggi su ilnapolista

AntoVitiello : Splendido finale di stagione di #Pioli. Sta realizzando una rimonta inaspettata, dando gioco e identità al #Milan.… - AntoVitiello : #Pioli sul cambio di #Ibrahimovic 'Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la gara e fare gol. Le ultime 2 prest… - sole24ore : #Calcio, la stranezza del #Milan, che viaggia a ritmi #scudetto ma butterà i frutti di #Pioli… - matty23_ : RT @corsaroll: .@acmilan, anche la @juventusfc segue #Pioli. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Vola il titolo #Milan: non solo #Theo, da #Kessie a #Calha con #Pioli la rosa vale molto di più -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “La Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport