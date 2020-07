Pd: cordoglio per operai scomparsi in incidente sul lavoro (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “La comunita’ del Pd Lazio si stringe ai familiari e ai colleghi degli operai deceduti nel tragico incidente sul lavoro”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla morte di due operai di 53 e 29 anni in un cantiere edile in zona Vigna Murata a Roma. “In attesa che si chiariscano le cause dell’incidente- prosegue la nota- ribadiamo con forza la necessita’ che il fattore sicurezza resti al centro delle politiche del lavoro e che i protocolli siano applicati alla lettera nei cantieri cosi’ come in ogni altro luogo di lavoro. La vita delle persone viene prima di tutto”. Leggi su romadailynews

La Regione Marche perde uno dei suoi campioni. È scomparso all’età di 104 anni Giuseppe Ottaviani, atleta e figura molto nota a livello nazionale per le tante vittorie conquistate nel mondo ...

Operai deceduti, Mattia (PD): "Sicurezza dei lavoratori resti priorità della politica e delle istituzioni"

"Ancora una tragedia sul luogo di lavoro. A perdere la vita, oggi, due operai, di 29 e 53 anni, caduti da una impalcatura di 20 metri di altezza in un cantiere in via di Vigna Murata. Una tragedia imm ...

