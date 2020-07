Julia Roberts e Denzel Washington in Leave the World Behind, film Netflix diretto da Sam Esmail (Di lunedì 20 luglio 2020) Netflix ha ottenuto i diritti dell'ambito film Leave the World Behind, con star Julia Roberts e Denzel Washington, diretto da Sam Esmail. Leave the World Behind, il film diretto da Sam Esmail con star Julia Roberts e Denzel Washington sarà prodotto da Netflix. Il progetto era al centro di un'aspra battaglia per ottenerne i diritti e la piattaforma di streaming ha battuto la concorrenza di Apple e MGM. Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Rumaanh Alam che verrà pubblicato negli Stati Uniti in ... Leggi su movieplayer

Ha studiato greco, latino, filosofia e medicina. Julia Roberts lo ha definito «il mio eroe personale», ha lavorato…

L’attrice cairese Giorgia Ferrero a IVG.it: “Lo spettacolo soffre pandemia e tagli, il 2020 è un anno da dimenticare”

Cairo Montenotte. Un’eleganza degna di un red carpet, un sorriso incantatore come quello di Julia Roberts, una bravura eccezionale, un animo semplice e autentico: è un “poker d’assi” quello in mano a ...

