Johnson: "Lockdown generale? È deterrente nucleare, mai più" (Di lunedì 20 luglio 2020) Davide Zamberlan L'obiettivo del premier inglese: isolare solo le zone a rischio, mantenendo il Paese libero di muoversi «Non posso fare a meno dello strumento del Lockdown più di quanto mi priverei del deterrente nucleare. Ma È come il deterrente nucleare, di certo non lo voglio usare. E non credo ci troveremo di nuovo nella stessa situazione di qualche mese fa». L'intervista del primo ministro inglese Boris Johnson, uscita ieri sul Telegraph il suo giornale, quello che per cui scriveva come corrispondente da Bruxelles e da cui nel 2019 era pagato 23mila sterline al mese per una colonna settimanale È una risposta all'intervento del consigliere scientifico del governo: venerdì, in ... Leggi su ilgiornale

