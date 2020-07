'Gf Vip', De Filippi e le Iene: per Mediaset un autunno di grandi 'classici' (Di lunedì 20 luglio 2020) Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da 'Tu si' que vales' al 'Grande Fratello Vip', Italia 1 con la certezza 'Iene' e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Canale 5 conferma il doppio appuntamento con il "Grande Fratello Vip", il lunedì e il venerdì ... sì que vales", pronto a tornare con la squadra al gran completo: Maria De Filippi, Gerry Scotti, ...

Si allarga la famiglia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: arriva Filippa

Il settimanale Nuovo ha lanciato una nuova indiscrezione su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La loro famiglia infatti si sarebbe allargata dopo l'arrivo di Filippa, una bassottina a pelo ruvido c ...

