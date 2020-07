Fisco, Misiani “Rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione. Ricordo che a settembre abbiamo rinviato altre scadenze. Dobbiamo mettere ordine e dobbiamo farlo con una riforma organica del Fisco. Ci sono proposte sul tappeto, speriamo di dare una risposta in legge di bilancio su una situazione molto complicata per i contribuenti”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, in merito al mancato rinvio delle scadenze fiscali di oggi.“Il Governo ha fatto parecchi interventi a favore delle piccole e medie imprese, e con lo scostamento di bilancio che proporremo nei prossimi giorni chiederemo di allungare le scadenze di settembre”, ha aggiunto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

