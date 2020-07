Femminicidio in vita: “Tutelare le madri abbandonate prima del parto” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – “Sappiamo che il garante dell’infanzia deve assicurarsi dell’applicazione delle normaitive europee e nazionali in merito alla promozione e tutela di infanzia ed adolescenza e di diritti dei minori. Sappiamo che il garante dell’infanzia rappresenta un organo monocratico dotato di indipendenza amministrativa e poteri autonomi di organizzazione. Sappiamo che il garante dell’infanzia può raggiungere gli ‘obiettivi’ avvalendosi della collaborazione di interlocutori come il Parlamento e il governo, la commissione parlamentare per l’infanzia, le organizzazioni no-profit, le università, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e i garanti delle varie Regioni, ma anche di soggetti internazionali come l’Enoc o il Cahenf. E allora perché chi ricopre questa importante e nobilissima carica rimane spesso nell’ombra? Perché i garanti regionali non accolgono l’invito di scendere in piazza per ascoltare e condividere le istanze di tante famiglie fragili, di tante mamme sole che vivono nel terrore di vedersi strappare i figli da padri violenti?”. Lo domanda Imma Cusmai, presidente del Comitato femminicidio in vita, in una lettera aperta al garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale e ai garanti regionali. Leggi su dire

La cerimonia Alla cerimonia, nel corso della quale verrà riservato un “Posto Occupato” in ricordo di Lorena Quaranta e di tutte le vittime di femminicidio ... vogliamo ricordare chi ha perso la vita ...

Per molte donne vittime di abusi, rivoluzionare la vita sapendo di non avere soldi, una casa o un lavoro, è una sfida troppo difficile da affrontare. Hanno paura di quello che possano trovare fuori e ...

