False comunicazioni, Cattolica: segnalazioni a Consob e Procura (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – In relazione a False comunicazioni che circolano in questi giorni e ainiziative di vario genere che vengono annunciate e perseguite, per tutelare l’immagine e gli interessi di Cattolica e di tutti gli stakeholder, la compagnia veronese “ha ritenuto opportuno e doveroso segnalare all’Autorità di vigilanza sui mercati, già nella giornata del 16 luglio, e all’Autorità Giudiziaria competente, individuata nella Procura della Repubblica di Milano, lo scorso 17 luglio, fatti e circostanze inerenti la corretta informazione dei soci e del pubblico”. Tutto ciò, si legge in un comunicato, “al fine di un corretto svolgimento dell’assemblea e della regolarità delle quotazioni del titolo sul mercato”. Leggi su quifinanza

PantheonVerona : La società presieduta da Paolo Bedoni ha segnalato all’Autorità di vigilanza sui mercati e all’Autorità Giudiziaria… - montagna53 : RT @RADIOBRUNO1: Si tratta di mail di phishing che, contenendo false comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a cliccare su un link #… - ViViCentro : L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando a… - RADIOBRUNO1 : Si tratta di mail di phishing che, contenendo false comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a cliccare su un… - AndFranchini : RT @lucabattanta: Via libera anche per il deputato Pd Giacomelli ad agcom . I renziani non votano per protesta - Mi sembra strano che i ren… -

Ultime Notizie dalla rete : False comunicazioni False comunicazioni, Cattolica: segnalazioni a Consob e Procura Il Messaggero Cattolica: per tutelare societa' segnala a Consob e Procura false comunicazioni

"Anche in relazione a varie iniziative annunciate" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - "In relazione a false comunicazioni che circolano in questi giorni e altresi' a iniziative di vario ...

False comunicazioni, Cattolica: segnalazioni a Consob e Procura

(Teleborsa) - In relazione a false comunicazioni che circolano in questi giorni e a iniziative di vario genere che vengono annunciate e perseguite, per tutelare l'immagine e gli interessi di Cattolica ...

"Anche in relazione a varie iniziative annunciate" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - "In relazione a false comunicazioni che circolano in questi giorni e altresi' a iniziative di vario ...(Teleborsa) - In relazione a false comunicazioni che circolano in questi giorni e a iniziative di vario genere che vengono annunciate e perseguite, per tutelare l'immagine e gli interessi di Cattolica ...