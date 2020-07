Barra, fucile del clan Mazzarella lanciato in strada prima di un blitz (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scene da “Gomorra” nella periferia orientale di Napoli dove nel quartiere Barra è stato rinvenuto in strada un kalashnikov AK-47. Il fucile d’assalto, lo stesso usato dai miliziani dell’Isis, apparterebbe molto probabilmente all’arsenale del clan Mazzarella, reggente nell’area di Napoli Est. Tutto è nato la scorsa sera quando, nei pressi del Rione Bisignano, due agenti di Polizia, del vicino Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di controllo del territorio hanno notato in via Serino due uomini sospetti a bordo di un motoveicolo che, alla loro vista, si sono dati alla fuga disfacendosi di un’arma. Da lì la scoperta agghiacciante, quando gli agenti si sono ... Leggi su anteprima24

