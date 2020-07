‘Amici di Maria De Filippi’, per il compleanno della fidanzata un finalista la sorprende regalandole un anello! (Video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Momento d’oro per la coppia Briga – Arianna Montefiori. In occasione del ventiseiesimo compleanno dell’attrice di Don Matteo, il rapper romano, finalista della quattordicesima edizione di Amici, ha regalato alla fidanzata uno splendido anello, come testimonia un Video Instagram postato sul profilo del cantante: La clip è senza audio, ma la gioia e la sorpresa della Montefiori sono più espressive di mille parole. A rimarcare la complicità e l’intesa presente nella coppia, concorre anche una foto della serata, postata poi sul profilo Instagram di Arianna. Del resto, la coppia è piuttosto attiva sui social e lo scorso autunno aveva “ufficializzato” pubblicamente la ... Leggi su isaechia

