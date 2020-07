1600 offerte di lavoro Amazon entro fine 2020, dove inviare CV (Di lunedì 20 luglio 2020) Ottime notizie per chi è sempre a caccia di nuove offerte di lavoro Amazon. La divisione del grande colosso di vendite online mondiale ha appena rinnovato il suo impegno per la creazione di occupazione nel nostro territorio. In un comunicato stampa appena reso pubblico sono stati chiariti i piani previsti per il nostro paese che lasciano pure ben sperare per la ripresa economica. entro il prossimo 31 dicembre saranno complessivamente 1600 i posti di lavoro, tra l'altro pure a tempo indeterminato, creati per le 26 sedi e i centri logistica del nostro territorio. La crescita sarà esponenziale rispetto al 2019. Alla fine dell'anno scorso i dipendenti erano infatti 6.900 ma le risorse ora diventeranno 8.500. Le nuove offerte di ... Leggi su optimagazine

