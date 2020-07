Watford, i Pozzo cacciano Pearson. Squadra a Mullins (Di domenica 19 luglio 2020) Il Watford ha esonerato Nigel Pearson e il suo assistente Craig Shakespeare: una decisione maturata nella mattinata di oggi, dopo 36 ore di discussione interna e comunicata ai diretti interessati alle ... Leggi su gazzetta

La strigliata di Pearson nell’intervallo ha portato al gol di Deeney a inizio ripresa, ma poi lo stesso Pearson ha fatto due cambi discutibili - fuori Deeney e Doucouré, dentro Gray e Chalobah - e que ...Secondo quanto riporta la BBC, il Watford starebbe per definire l’esonero dell’allenatore Nigel Pearson. La società di Pozzo si trova in piena lotta per non retrocedere a tre punti dalla terzultima ...