Tennis, Sinner batte un altro top 20 e vola in semifinale: ecco gli scambi vincenti (Di domenica 19 luglio 2020) Jannik Sinner ha battuto un altro top 20: a cedere sotto i colpi del giovane atleta altoatesino è stato lo spagnolo Roberto Bautista Agut (12esimo nel ranking mondiale), che nella semifinale del Bett1 Aces ha perso per 7-5, 6-2. Pochi giorni fa aveva battuto il numero 15 del ranking Atp, Karen Chacanov. Il 18enne italiano troverà in finale l’austriaco Dominic Thiem (numero 3), che lo aveva sconfitto nello stesso torneo su erba. L'articolo Tennis, Sinner batte un altro top 20 e vola in semifinale: ecco gli scambi vincenti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : Ma quanto sta diventando forte il nostro Jannik Sinner? ???????? #EurosportTENNIS | #Bett1Aces - Moixus1970 : RT @sportface2016: Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem - sportface2016 : Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem - OA_Sport : Tennis, Daniil Medvedev su Andrey Rublev: “L’ho chiamato Jannik Sinner, sono simili per i capelli. Mi ha detto che… - Savio1987 : RT @Eurosport_IT: Ma quanto sta diventando forte il nostro Jannik Sinner? ???????? #EurosportTENNIS | #Bett1Aces -