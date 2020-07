Sarri: “Ho un contratto con la Juve e voglio onorarlo. Voglio restare” (Di domenica 19 luglio 2020) Alla vigilia della partita contro la Lazio allo Stadium, l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa. “La Lazio è una squadra forte che ha fatto una grandissima stagione. Quest’anno abbiamo fatto sempre fatica contro di loro. Non ho paura del mio futuro, se vinci va tutto bene, se perdi no. Fa parte del mio mestiere. Io ho un contratto con la Juventus e Voglio onorarlo. Ora però è importante restare concentrati sulle partite e sul futuro immediato”. Il tecnico ha aggiunto: “In questo momento non è importante chi gioca davanti, ma il lavoro che anche gli attaccanti riescono a fare per la squadra. Dobbiamo preoccuparci di essere solidi e di avere continuità. ... Leggi su ilnapolista

