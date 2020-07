Retro-recensione Inception: i dieci anni dell’illusione firmata Nolan (Di domenica 19 luglio 2020) Inception ha compito 10 anni dalla sua uscita nei cinema di tutto il mondo e a poche settimane dall’uscita di quello che è stato definito il suo “sequel” firmato Nolan, Tenet, non potevamo non proporvi un articolo a riguardo. Ecco la nostra Retro-recensione di Inception TITOLO ORIGINALE: Inception. GENERE: thriller. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Lewit, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ellen Page, Marion Cotillard. DURATA: 148 min. DISTRIBUTORE: Warner Bros. USCITA: 24/09/2010. Inception è stato forse il film più complicato per Nolan. La sceneggiatura infatti è stata iniziata nel 2000 per poi venire accantonata più ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Retro-recensione #Inception: i dieci anni dell'illusione firmata Nolan #ChristopherNolan #LeonardoDiCaprio #tuttotek - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: #CastlePals, sviluppato da @braderkkila e pubblicato da @RatalaikaGames è un #gioco in stile #Retro che farà contenti… - WiildBoy : RT @DG_4L: Per gli appassionati del retrò arriva Castle Pals, un titolo molto promettente sviluppato da @braderkkila e pubblicato da @Ratal… - Ghido85 : RT @DG_4L: Per gli appassionati del retrò arriva Castle Pals, un titolo molto promettente sviluppato da @braderkkila e pubblicato da @Ratal… - CescozTOHC : RT @DG_4L: Per gli appassionati del retrò arriva Castle Pals, un titolo molto promettente sviluppato da @braderkkila e pubblicato da @Ratal… -

Ultime Notizie dalla rete : Retro recensione Retro-recensione Inception: i dieci anni dell’illusione firmata Nolan tuttoteK Retro-recensione Inception: i dieci anni dell’illusione firmata Nolan

TITOLO ORIGINALE: Inception. GENERE: thriller. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Lewit, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ellen Page, Marion Cotillard. D ...

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, la recensione 0

In questa recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G parliamo di un dispositivo annunciato dal colosso cinese assieme a Mi 10 e Mi 10 Pro, due smartphone di alta gamma che hanno sollevato più di qualche sopra ...

TITOLO ORIGINALE: Inception. GENERE: thriller. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Lewit, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ellen Page, Marion Cotillard. D ...In questa recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G parliamo di un dispositivo annunciato dal colosso cinese assieme a Mi 10 e Mi 10 Pro, due smartphone di alta gamma che hanno sollevato più di qualche sopra ...