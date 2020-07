Oggi in TV oggi 19 luglio: film e programmi in TV (Di domenica 19 luglio 2020) oggi in TV. programmi e film di oggi pomeriggio, domenica 19 luglio 2020: Rai e Mediaset, programmi e film da non perdere, oggi in TV. Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida giornaliera dei programmi Tv di maggior interesse. La nostra tanto amata TV continua, per l’estate, con la normale programmazione per le soap: Il Paradiso delle signore e Il Segreto continuano, mentre alcuni programmi, come Uomini e Donne lasciano spazioArticolo completo: oggi in TV oggi 19 luglio: film e programmi in TV dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Inter : ?? | RICORDO A 78 anni dalla nascita oggi ricordiamo un grande uomo e calciatore: il tuo esempio rimane il regalo… - matteorenzi : Leggo di nuove polemiche dei sindacati contro la ripartenza delle scuole. Lo dico da marzo, lo ripeto oggi: la riap… - borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - aronhector1861 : @AugustoMinzolin Augusto, per dire che è stato un errore occorrerebbe fare prima un'analisi di ciò che sarebbe potu… - TOSADORIDANIELA : RT @nonsonpago1: L’immensa vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica “Pensa,#19anni fa a #Genova con migliaia dì persone diverse,già pa… -