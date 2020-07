MotoGp, Gp di Jerez: trionfa Quartararo davanti a Vinales e Dovizioso. Marquez spettacolo e caduta finale (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la strepitosa pole position del sabato, Fabio Quartararo si conferma il più veloce nel primo Gran Premio della stagione di MotoGp. A Jerez il francese si impone davanti a tutti. Alle sue spalle Vinales e Dovizioso. Cade Marquez che dopo un dritto si era ritrovato all’ultimo posto ma era riuscito a risalire e lottare anche per la seconda piazza.Out anche Valentino Rossi, autore di una gara anonima.Questo l’ordine d’arrivo del MotoGp Gp di Jerez:Fabio QuartararoMaverick VinalesAndrea DoviziosoJack MillerFranco MorbidelliPol EspargaroFrancesco BagnaiaMiguel OliveiraDanilo PetrucciTakaaki NakagamiJoan ZarcoAlex MarquezBrad BinderTito ... Leggi su itasportpress

