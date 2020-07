MotoGp, Bagnaia: "Voglio continuare con Ducati Pramac" (Di domenica 19 luglio 2020) JEREZ - " Mi trovo bene con Ducati Pramac, l'intenzione è quella di continuare assieme, ma per il resto non so dire altro ". Lo ha detto Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche del Gp di Spagna ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Spagna. Bagnaia 4° in qualifica: 'C'è feeling con Ducati, il mio futuro è qui' #MotoGP #SkyMotoGP… - Corriere : MotoGp, Quartararo in pole davanti a Vinales e Marquez. Bagnaia 4°, Rossi 11° - Flaccomen : RT @gponedotcom: Guidotti: 'Bagnaia in Ducati ufficiale nel 2021? Tutto è possibile': VIDEO - Il team manager di Pramac è intervenuto nella… - dinoadduci : Rossi: 'Con queste gomme morbide non va'. Bagnaia: 'Mai così bene con la moto' - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Spagna. Bagnaia 4° in qualifica: 'C'è feeling con Ducati, il mio futuro è qui' #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori… -