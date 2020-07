Marco Bocci due anni dopo la malattia: “L’ho scoperta a causa di un incidente” (Di domenica 19 luglio 2020) Impossibile, per i fan di Marco Bocci, dimenticare quei giorni: poco più di due anni fa, l’attore è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una febbre alta che persisteva da tempo, scoprendo così di aver contratto un’infezione pericolosa. A ricordo di quegli attimi drammatici, arriva uno spettacolo teatrale dal quale scopriamo alcuni dettagli inediti. All’epoca, Marco Bocci aveva pubblicato alcuni video in cui spiegava in breve le sue condizioni di salute, senza entrare nello specifico. Solo in seguito ha svelato di aver avuto un herpes al cervello a causa dello stress che aveva indebolito le sue difese immunitarie, rendendolo particolarmente esposto all’infezione. Ormai sono passati due anni, ... Leggi su dilei

