Lorenzo Crespi, il duro sfogo colpisce: “Vivere cosi non è dignitoso” (Di domenica 19 luglio 2020) Lorenzo Crespi torna ancora una volta a far parlare di se dopo il lungo sfogo rilasciato nelle ultime ore in cui manifesta tutto il suo dolore. foto facebookDa molti anni è lontano dai set e dai riflettori televisivi eppure è stato uno dei grandi protagonisti delle fiction italiane, cosi come del cinema, ma le cose sono cambiate. E’ da molti anni che l’uomo che in passato ha partecipato a Ballando con le Stelle, sta male e pare che la situazione peggiori andando avanti con il tempo. Ecco le sue parole. Lorenzo Crespi, il duro sfogo lascia senza parola: “Non è dignitoso” foto facebookLorenzo Crespi torna ancora una volta al centro dell’attenzione con le ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Crespi Lorenzo Crespi, sfogo choc: “Non è dignitoso vivere così” Kontrokultura Lorenzo Crespi sta molto male: 'Sono solo e senza affetti, vorrei sparire del tutto'

L'attore Lorenzo Crespi si è lasciato andare ad un nuovo sfogo social e ha spiegato di stare male, di non avere una ragione di vita perché è completamente solo e senza affetti.

Franco Polizzi – Cieli nuovi

È in questo periodo che Polizzi intreccia un sodalizio importante con alcuni degli artisti iblei più significativi, Alvarez, Candiano, Guccione, Sarnari, coi quali costituirà il nucleo storico del Gru ...

L'attore Lorenzo Crespi si è lasciato andare ad un nuovo sfogo social e ha spiegato di stare male, di non avere una ragione di vita perché è completamente solo e senza affetti.È in questo periodo che Polizzi intreccia un sodalizio importante con alcuni degli artisti iblei più significativi, Alvarez, Candiano, Guccione, Sarnari, coi quali costituirà il nucleo storico del Gru ...