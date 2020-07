Lombardia: «Nessun morto per Covid» Non accadeva dal 22 febbraio scorso (Di domenica 19 luglio 2020) Quasi 5 mesi fa, in quella data, morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Leggi su ecodibergamo

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, nessun decesso: non accadeva dal 22 febbraio - IlContiAndrea : Nessun morto in #Lombardia per #Covid_19: non accadeva dal 22 febbraio. Non so quanto durerà questo dato, spero tan… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA – Nessun morto di Covid in Lombardia, il report della Regione del 19 lugliohttps://trib.al/mu9Pdl1 - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Lombardia, 33 nuovi casi e nessun morto nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Lombardia, 33 nuovi casi e nessun morto nelle ultime 24 ore -