Lino Guanciale si è sposato: matrimonio top secret con la compagna Antonella Liuzzi (Di domenica 19 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato. L'attore è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi . Lo rivela Noci Gazzettino, testata del comune in provincia di Bari dove è nata Antonella Liuzzi,, che parla ... Leggi su leggo

dragonclovds : ma non avevo capito che lino guanciale fosse lui - verginescriba : chi cazzo è Lino Guanciale - itss_nesss : ma quindi lino guanciale e gianmarco saurino sono destinati a fare gli avvocati? #nondirloalmiocapo2 #chediociaiuti - xxblvckrose : non seguo Lino Guanciale però volevo condividere con voi questo momento con mia madre: io: “Stai vedendo non dirlo… - maartilorenz : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… -