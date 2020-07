Lettera di 500 ristoratori contro Laura Castelli: "Non siamo più disposti a scusare" (Di domenica 19 luglio 2020) La polemica con i ristoratori non si placa, malgrado lo staff Laura Castelli provi a smentire nuovamente le frasi che vengono attribuite alla viceministra M5S - “I ristoranti? Chiudano”, “Pochi clienti, trovino un altro lavoro”, “Non hanno più clienti? Allora cambino mestiere”, “Siete in crisi? Cambiate lavoro”. In una Lettera aperta, 500 ristoratori italiani replicano alla Castelli.“Se si sbagliano i tempi ed i modi si fa danno. Per noi il commento del viceministro al servizio mandato in onda dal TG2 è Bocciato. Non siamo più disposti a scusare, a capire o giustificare” scrivono. ... Leggi su huffingtonpost

Allora cambino mestiere”, “Siete in crisi? Cambiate lavoro”. In una lettera aperta, 500 ristoratori italiani replicano alla Castelli. “Se si sbagliano i tempi ed i modi si fa danno. Per noi il ...

