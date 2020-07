La Sardegna e la cara vecchia lobby del mattone (Di domenica 19 luglio 2020) Il consiglio regionale sardo ha approvato qualche giorno fa una legge che dà un’interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica, che di interpretazione non ha proprio niente. Come successo altre volte in questa legislatura (vedi la legge regionale n. 25 del 2019, “interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale n.31 del 1999”) è una nuova legge. L’“interpretazione autentica” è retroattiva e defenestra il Ministero dei Beni culturali dalle scelte paesaggistiche più delicate per la Sardegna, in un contesto giuridico in cui lo Stato italiano ha competenza in materia. Come si può pensare che possa passare una norma del genere? Il presidente Solinas ha fatto tante leggi discutibili, da quando è governatore. Non gli sono state impugnate. ... Leggi su ilfattoquotidiano

TizianoFerro : L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari… - linailygregorio : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… - madai_sanz : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… - abluce16 : @Artemisia12_ Che bella la tua vacanza, cara Come si sta in Sardegna quest’anno? - proteggitidame_ : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna cara La Sardegna e la cara vecchia lobby del mattone Il Fatto Quotidiano Meno vetture disponibili e costi più alti

In questa situazione è normale che il prezzo salga». Però, anche a fare un raffronto con altre parti d’Italia, la Sardegna è ancora più cara: «Spiace dirlo, ma la Sardegna ha perso parte del suo ...

"Per me quest'anno niente vacanze in Sardegna, e vi spiego il perché"

ho letto con interesse la lettera pubblicata qualche giorno fa riguardante il costo del noleggio auto in Sardegna. Leggere certi commenti è stato un pò deludente visto che alcune risposte non parlano ...

In questa situazione è normale che il prezzo salga». Però, anche a fare un raffronto con altre parti d’Italia, la Sardegna è ancora più cara: «Spiace dirlo, ma la Sardegna ha perso parte del suo ...ho letto con interesse la lettera pubblicata qualche giorno fa riguardante il costo del noleggio auto in Sardegna. Leggere certi commenti è stato un pò deludente visto che alcune risposte non parlano ...